Вакцинация становится обязательной в Австрии

Национальный совет Австрии большинством голосов принял закон об обязательной вакцинации от ковида всех жителей страны. Действие закона рассчитано до 31 января 2024 года. Таким образом, Австрия станет первой страной в ЕС, где прививка от коронавируса будет обязательной. Начиная с марта отсутствие прививки может привести к штрафу, минимальный размер которого — 600 евро. Власти страны планируют также предложить розыгрыш призов за прививку. Каждый десятый участник лотереи сможет выиграть денежный купон на 500 евро.

"Мы будем поощрять регионы не только за информирование о вакцинации, но мы таrже будем поощрять за количество привитых. Это станет источником денежных средств для регионов, для городов, которые они смогут вложить в свое развитие", — заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Во Франции 24 января вступает в силу закон о введении вакцинного пропуска, который будут требовать для доступа в общественные места, включая транспорт. Со 2 февраля отменяется требование об обязательном ношении защитных масок на улице. Ночные клубы откроются 16 февраля. За последний месяц более миллиона жителей Франции получили первую дозу вакцины на фоне предстоящего ужесточения ограничений.

Между тем вторая по счету забастовка учителей во Франции против хаотичного введения санитарных мер не получила поддержки. По данным министерства образования, в ней приняли участие около 2% педагогов. С понедельника бустерную вакцинацию смогут проходить подростки от 12 до 17 лет. Премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал также ослабить ограничения в школах после февральских каникул.

На фоне рекордного числа заражений власти Швеции опасаются нехватки персонала, поэтому санитарные требования смягчены: инфицированные отныне должны проводить в изоляции не семь, а пять дней. А люди, занятые в жизненно важных сферах, смогут продолжить работу, если инфекция протекает бессимптомно.

В Роспотребнадзоре заявляют, что омикрон-штамм распространяется, как лесной пожар, и может прийти в регионы через несколько недель. В столице РФ за сутки выявили 11 557 случаев заражения коронавирусом — это рекорд с начала пандемии.