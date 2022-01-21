Airbus разорвал многомиллиардный контракт с Катаром из-за скандала

Airbus разорвал многомиллиардный контракт с одним из крупнейших своих клиентов — "Катарскими авиалиниями", отменив поставки 50 лайнеров A321neo из-за скандала с другой моделью. В Катаре раскритиковали внешнее покрытие широкофюзеляжных A350, "запарковали" половину своих лайнеров этого типа, подали иск в суд и отказались принимать новые лайнеры. После этого Airbus в ответ отменил и другой контракт, мотивировав это тем, что Qatar Airways первыми нарушили договорённости. В Тулузе заявляют, что дефекты покрытия — не конструктивные, а возникли из-за условий эксплуатации в Катаре.