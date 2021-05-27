Airbus наращивает производство

Компания Airbus выразила уверенность в восстановлении авиационной отрасли после пандемии, изложив планы резкого наращивания производства своих популярных узкофюзеляжных пассажирских самолетов.

Европейская аэрокосмическая группа подтвердила планы по расширению производства лайнеров семейства A320 до 45 в месяц в четвертом квартале. Генеральный директор компании Гийом Фори порекомендовал поставщикам подготовиться к увеличению производства чтобы ответить на необходимый спрос , когда того потребуют рыночные условия:

Перспективы долгосрочного восстановления в авиации улучшились с глобальным развертыванием кампаний по вакцинации, несмотря на региональные вспышки. Одна из самых больших проблем для отрасли - обеспечить готовность ее длинных и запутанных цепочек поставок к увеличению производства для удовлетворения ожидаемого спроса.