Фигуранты "кокаинового дела" получили от 13 до 18 лет тюрьмы

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к тюремным срокам от 13-ти до 18-ти лет четырёх фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию. Приговор был оглашён в закрытом режиме.

Так, основной его фигурант Андрей Ковальчук, выдававший себя за сотрудника российских спецслужб, получил 18 лет колонии строгого режима. Он также обязан выплатить штраф в 1,8 млн рублей. Бывшего завхоза посольства Али Абянова приговорили к 17 годам лишения свободы и штрафу в 1,6 млн рублей, а партнеров Ковальчука — предпринимателей Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — к 16 и 13 годам соответственно, плюс 900 тыс. рублей штрафа.

Всех их обвиняли в покушении на контрабанду наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 229.1), а также в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1). Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимых, признав их заслуживающими снисхождения. Гособвинение, в свою очередь, на основании вердикта присяжных запросило для фигурантов дела сроки от 15 до 19 лет. Все обвиняемые отвергают причастность к совершению преступления и просили их оправдать.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки, уточнили в суде.

Операция "12 королев"

В конце 2016 года в подсобке школы при российском посольстве в Аргентине нашли более 360 килограммов кокаина, расфасованного по 12 чемоданам, зарегистрированным как дипломатический багаж. Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017-го. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов "12 королев" по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок.

По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который, по данным следствия, частично признал вину при задержании, но позднее отказался от показаний. Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы

По данным Центра «Досье» (сайт которого заблокирован Роскомнадзором - прим.ред.) часть кокаина могла предназначаться для депутатов Госдумы и сенаторов, поэтому следствие не стало искать россиян, для которых привозили наркотики.

Частное определение адвокатам осуждённых

Дорогомиловский суд Москвы также вынес частное определение адвокату одного из фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию,Юрошу С.В., из-за интервью журналистам во время судебного процесса. "Последний, несмотря на неоднократные распоряжения председательствующего, 2 декабря 2021 года после окончания судебного заседания, в ходе которого суд приступил к прениям сторон, сообщил СМИ путем дачи интервью информацию по уголовному делу, размещенной 4 декабря 2021 года в свободном доступе на медиаресурсе в сети интернет (RTVI), где высказал свои чрезмерно вольные суждения и мнение по делу, в том числе о допустимости доказательств, которые не были представлены присяжным заседателям, что, согласно смыслу и буквальному содержанию уголовно-процессуального закона, обсуждается в их отсутствие", - уточнили в суде.

В отношении другого адвоката подсудимого, Козака Л. Л., суд вынес аналогичное решение из-за систематических прогулов. "Последний неоднократно не являлся в судебные заседания, при этом документы, подтверждающие уважительность причин неявки, не представил", говорится в постановлении.

Защита обжалует приговор

Представители защиты фигурантов дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, осужденных на сроки от 13 до 18 лет колонии строгого режима, обжалуют приговор, сообщил СМИ адвокат Сергей Юрош. По его словам, "все обвиняемые до сих пор не признают себя виновными".