Фигуранты "кокаинового дела" признаны "виновными, но заслуживающими снисхождения"

Фигуранты дела об аргентинском кокаине признаны судом присяжных в Москве виновными, но заслуживающими снисхождения.

Гособвинение ранее просило коллегию присяжных заседателей признать виновными всех фигурантов уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. "Сторона обвинения просила признать всех подсудимых виновными, считая их вину доказанной, а сторона защиты просила всех оправдать", - сказал пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Сослан Дзамапаев.

В 2016 году в школе при посольстве российской дипмиссии в Буэнос-Айресе нашли почти 400 килограммов кокаина. Совместное расследование полиции России и Аргентины длилось больше года. В результате на скамье подсудимых оказались россияне Андрей Ковальчук, Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов.

В ходе следствия три фигуранта дела Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов были задержаны в России, еще двое - в Аргентине. В Германии был задержан предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотика принадлежала Али Абянову - сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. По заявлениям главного обвиняемого Ковальчука, который не признает вину, в поставках наркотиков был замешан посол РФ в Аргентине.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы. Абянов, который частично признал вину при задержании, позднее отказался от показаний. Ковальчук, Калмыков и Худжамов настаивают, что поставляли в Россию не кокаин, а кофе элитного сорта Kopi Luwak, который был заменен наркотиком в результате провокации.

Несмотря на то, что наркотик был найден в 2016 году, о деле стало известно только в 2018 после заявлений министра безопасности Аргентины Патриции Буллрич.

Судебное разбирательство по "кокаиновому делу" идет и в Аргентине, где обвиняемыми проходят два человека - бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, курировавший в прошлом охрану посольства, и механик Александр Чикало.

Следствие считает, что они были участниками "транснациональной организации", которая поставляла наркотики в Германию, Нидерланды и Россию вместе с четырьмя сообщниками-россиянами.