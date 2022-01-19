Православные отмечают Богоявление

Православные христиане отмечают Богоявление, известное и как Крещение, один из традиционных элементов которого — окунуться в ледяную прорубь или купель. В России в некоторых регионах из-за волны омикрона купание отменили или ограничили, или по крайней мере призвали верующих воздержаться.

Священнослужители подчёркивают, что купание — не часть церковного канона, а народная традиция, хоть и поощряемая церковью. С точки зрения веры, важнее участвовать в праздничных богослужениях.

19 января праздник отмечают российские, сербские, украинские верующие. Православные церкви, живущие по другому календарю — например болгарская и греческая — отпраздновали Богоявление 6 января.