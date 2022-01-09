Японцы в ледяной воде молятся о прекращении пандемии

В ледяной воде японцы молятся об окончании пандемии. В храме Тэппо-дзу Инари в Токио прихожане окунаются в бассейн, в котором плавают большие глыбы льда. Традиции такой новогодней молитвы — почти 70 лет. Последние два года синтоисты просят о скорейшем окончании вирусной напасти.
Инари, которому посвящён храм — одно из самых известных и популярных божеств синто: покровительствует изобилию, рису и житейскому успеху в целом. Изображать Инари можно и в образе женщины, и в образе мужчины. Но его практически всегда сопровождают лисы-оборотни, кицунэ.
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