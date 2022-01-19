В Восточном Иерусалиме из дома выселили палестинскую семью

Израильская полиция завершила операцию по принудительному выселению жильцов из дома в районе Шейх-Джаррах Восточного Иерусалима. Само строение было разрушено.

В ходе операции были арестованы порядка двадцати палестинцев и израильских активистов, участвовавших в акции протеста. Эвакуация жильцов началась в минувший понедельник. Тогда проживавшая в доме палестинская семья забаррикадировалась в здании. Глава семьи Махмуд Салхия забрался на крышу дома, поставил рядом с собой газовые баллоны и угрожал их взорвать.

Пять лет назад муниципалитет Иерусалима объявил, что экспроприирует землю на которой стоит дом для строительства там спецшколы. С тех пор семья вела судебную тяжбу, чтобы предотвратить выселение, однако не смогла доказать право собственности на имущество.

В районе Шейх-Джарра проживают не менее 70 палестинских семей, которым грозит выселение. Во всем Восточном Иерусалиме их более 200.