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Израиль

Новая эскалация насилия в Иерусалиме

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 Alexander Kazakevich
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Израильская полиция в Старом Городе, Иерусалим, 17 апреля 2022
Израильская полиция в Старом Городе, Иерусалим, 17 апреля 2022   -   Авторское право  Mahmoud Illean/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

В воскресенье более двадцати человек пострадали в результате новых столкновений между арабским населением и израильской полицией на подступах к мечети Аль-Акса.

По данным сил безопасности Израиля, палестинцы собирались забросать камнями евреев, для которых был открыт доступ на Храмовую гору. Сообщается также о нападениях на автобусы с израильтянами, следовавшими в Старый город.

На этом фоне арабская партия Израиля "PAAM" объявила о выходе из правительственной коалиции.

В пятницу на Храмовой горе вспыхнули крупные беспорядки, более 150 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

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