Евросоюз собирается урезать финансирование Польше

В ближайшие недели Брюссель собирается взыскать штраф за текущий месяц в размере 15 миллионов евро с Польши. Тем самым её начнут наказывать за то, что она не платит ежедневный штраф в размере 500 тысяч евро за продолжение работы угольной электростанции в Турове.

Европейский суд в Люксембурге обязал Варшаву прекратить добычу на шахте "Туров" по иску, поданному Прагой. Польша отказалась это сделать под предлогом обеспечения своей энергетической безопасности.

Дело Дисциплинарной палаты

Вдобавок Еврокомиссия направит на этой неделе в Варшаву первый официальный запрос об уплате ежедневного штрафа в размере 1 миллиона евро, наложенного Европейским судом в связи с реорганизацией польской судебной системы в нарушение норм и правил ЕС.

В октябре прошлого года Суд в Люксембурге наложил на Варшаву штраф за отказ выполнить его решение, объявляющее Дисциплинарную палату польских судей Варшавы несовместимой с законодательством ЕС.

Дело было возбуждено Еврокомиссией, и Суд удовлетворил её жалобу на то, что реорганизация системы правосудия Польши может быть «использована для осуществления политического контроля над судебными решениями или оказания давления на судей с целью повлиять на их решения».

Польский премьер перестал сетовать на "шантаж"

Польский премьер-министр от правящей партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий в августе прошлого года обещал, что его правительство изменит вызывающие критику элементы национальной системы правосудия, но этого сделано не было. Впоследствии он обвинил Европу в «ползучей экспансии» в отношении Польши. Позже в интервью Financial Times он сказал: ЕС приставил «пистолет к нашей голове».

«Польша ведёт себя совершенно нелепо, но похоже, её правительство не думает, что оно зашло слишком далеко», - сказал немецкий член Европарламента от партии "зелёных" Даниэль Фройнд.

Граждане проигрывают

«Польша вынуждена платить большие деньги, и с каждым днем ​​их будет становиться всё больше, - сказал он Euronews. - "Это означает, что какие-то школа, больница или дом престарелых потеряют свой доход, а что правительство не сможет инвестировать в новые проекты без финансирования ЕС».

Центральным положением плана ЕС по прекращению финансирования является то, что отдельные получатели, такие как фермеры, подрядчики и т. д., не должны терять предназначенные им денежные средства.

«Правительство по-прежнему обязано полностью передать этим людям деньги, но они поступят из польской казны», — сказал источник в ЕС.

Фройнд выразил мнение, что польское правительство "не достаточно откровенно" со своими гражданами по поводу больших затрат на конфронтацию с Еврокомиссией и Европейским судом.

«Польское правительство говорит своим избирателям, что оно не платит никаких штрафов, но при этом лишает их немалых наличных денег".

"Полякам не объясняют, что решение их Конституционного суда по поводу примата национального законодательства над европейским со временем будет иметь для них болезненные последствия", - продолжал евродепутат из Германии. - "Более того, их правительство предупреждает, что чем дольше Польша будет не признавать примат законов ЕС, тем больше аспектов польского членства в ЕС «перестанут существовать» и тем меньше денег будут получать простые граждане".

Обострение споров

Спор вокруг верховенства права снова обострился, когда Конституционный суд Польши вынес решение о том, что законодательство ЕС не имеет примата над польским. Этот суд сам является частью польской системы правосудия, которую Европарламент объявил нелегитимной, «не имеющей законной силы, независимости и не имеющей права толковать закон».

За это в декабре прошлого года Брюссель возбудил судебное дело против Варшавы, выразив «серьёзную озабоченность» по поводу «игнорирования» ею своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС.