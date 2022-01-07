Франция у руля ЕС: "Нам нужен диалог с Россией"

В Пантеоне Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Эммануэль Макрон почтили память отца-основателя Евросоюза Жана Монне и бывшего председателя Европарламента Симоны Вейль.

Это часть официальной церемонии передачи Франции бразд правления Европейским союзом на следующие шесть месяцев

На совместной пресс-конференции Макрон и фон дер Ляйен поделились общими на ближайшие полгода целями и разделили озабоченность по поводу происходящего за пределами Евросоюза, в частности - в Казахстане.

Я с большим беспокойством наблюдаю за ситуацией в Казахстане. Права и безопасность граждан имеют первостепенное значение и должны быть гарантированы. Я призываю к прекращению насилия и к сдержанности, Европейский Союз готов помочь там, где это возможно Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии

Обсуждая ситуации в Казахстане и на Украине, политики не могли не затронуть тему отношений с Россией.

Макрон отметил, что у всех стран ЕС разный опыт взаимодействия с Москвой, в связи с чем Париж намерен строить диалог с Кремлем в тесной координации с европейскими партнерами.

Я думаю, что Евросоюз должен вести диалог с Россией. Но вести диалог - это не значит идти на уступки. В первую очередь диалог позволяет разобраться с нашими разногласиями для попыток построения будущего. У нас есть существующие санкции из-за украинского кризиса и вторжения в 2014 году, они сохраняются. Но нам нужен диалог с Россией, которая в силу своей географии и истории является неотъемлемой частью этой европейской архитектуры безопасности, которую нам предстоит построить Эммануэль Макрон президент Франции

Между странами-членами ЕС усиливаются разногласия не только по поводу отношений с Россией, но и по многим другим направлениям политики ЕС, которые стоят на повестке дня ближайших 6 месяцев.

Мейв Мак Махон, Euronews:

— Несмотря на прекрасное голубое небо в Париже сегодня и праздничную атмосферу по поводу начала председательства Франции в Евросоюзе, задача для Эммануэля Макрона и его команды будет сложной, и атмосфера за закрытыми дверями в следующие полгода не всегда будет столь радужной"