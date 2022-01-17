Кандидаты на пост председателя Европарламента

Европейский парламент избирает своего нового председателя. Процедура будет проходить дистанционно, чтобы не способствовать заражению депутатов коронавирусом. На голосовании во вторник почти наверняка победит член Европейской народной партии с Мальты Роберта Метсола. Программа председательства у неё далеко идущая:

«Мы хотим обновить парламент, влить в него энергии. Мы будем смотреть вперёд и вести политику очень современным способом».

В числе лидеров этой гонки - Элис Бах Кунке депутат от шведских «Зелёных». Она считает важным избрать прогрессивного лидера, имеющего, как она, положительный опыт работы в обществе:

«Наконец-то, различные парламентские фракции рассматривают компетентность как самый важное качество, которое должен быть у кандидата. Поэтому я очень горжусь тем, что являюсь одним из таких компетентных лиц. Кроме того, среди претендентов есть несколько женщин, и это прекрасно."

Среди других кандидатов в спикеры от более мелких групп выделяется евродепутат из Испании Сира Рего, представляющая крайне левых. Она высказалась за строгий контроль над рыночными силами.

«Нам нужны социальные мускулы, чтобы противостоять любым вызовам, особенно в государственных службах. Кризис Covid-19 показал, насколько мы уязвимы, когда госсектор слабеет. Нужно направить усилия на него, а также обеспечивать занятость и достойные заработные платы».

В финале гонки с этими женщинами соревнуется поляк Косма Злотовски от европейских консерваторов и реформистов. Он называет своим приоритетом соблюдение принципов правового государства:

«Много говорят о нарушениях верховенства права, например, в Польше или в Венгрии. Но всё ли мы здесь, в парламенте, делаем в соответствии с верховенством права? На мой взгляд: нет».

На прошлой неделе умер председатель Европарламента Давид Сассоли. Итальянский социал-демократ недослужил всего несколько дней до окончания срока своих полномочий. Его преемник будет представлять другую страну, другую политическую партию и, вероятно, другой пол.