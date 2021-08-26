Европейский парламент подтвердил своё намерение подать в суд на Еврокомиссию за то, что она отказывается увязать финансирование Венгрии с соблюдением этой страной ЕС принципов правового государства. Депутатов возмутил негативный ответ брюссельского руководителя Урсулы фон дер Ляйен на требование их спикера Давида Сассоли сократить Будапешту выплаты из союзного бюджета. Ещё в январе был утверждён механизм для осуществления такого наказания.

"Зелёный" из Германии обвиняет высший орган исполнительной власти в отказе сотрудничать с законодателями:

"Если Еврокомиссия не изменит своей позиции, мы возбудим против неё иск - не потому, что это доставит нам удовольствие, а для защиты верховенства права в Европейском союзе, - сказал Даниэль Фройнд. - Комиссия может в любой момент предотвратить тяжбу с Парламентом, выступив, наконец, в защиту верховенства права".

Еврокомиссия заявила, что только в качестве крайней меры согласится перекрыть доступ к фондам ЕС странам-членам, не соблюдающим общие правила. Но Европарламент призывает срочно заморозить выплаты тем, кто не разделяют европейские ценности:

«На протяжении всего этого процесса среди депутатов существовует широкий альянс, от консерваторов до самых левых, он обладает большинством в 75% и более. Я не вижу почему оно может внезапно исчезнуть, - продолжал немецкий "зелёный". - Мы четко заявили, чего мы хотим. И мы будем следовать по этому пути "

У Европарламента и Еврокомиссия есть теперь два месяца на то, чтобы договориться о мерах против нарушителей общих норм. После этого их решение в течение месяца должно утвердить ещё одно союзное учреждение - Евросовет, но для этого потребуется согласие самой Венгрии и других восточноевропейцев, которые могут поддержать друг друга .