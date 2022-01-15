Европа: прививки и ограничения

Во Франции всем лицам старше 18 лет потребуется сделать дополнительную прививку от коронавируса. В противном случае их ковид-сертификаты утратят силу. Ранее эта мера касалась лишь тех, кому больше 65 лет. Между тем в Париже, по постановлению суда, начиная с субботы не нужно будет носить защитные маски на улице, как это требовалось ранее. Жители столицы восприняли такое решение с облегчением:

– Меня это радует. Мне казалось немного абсурдным, что на улице нужно маску носить. Но теперь, наконец-то, можно вздохнуть свободно! На самом деле, это требование действовало не очень долго, я даже не знаю точно, сколько именно, но хорошо, что теперь его не будет.

В Нидерландах также будет снят ряд ограничений, связанных с пандемией, об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Теперь на открытом воздухе разрешено собираться группами числом до четырёх человек, при этом в помещении по-прежнему рекомендуется не собираться больше двух. Магазины, торгующие товарами не первой необходимости, будут открыты до пяти вечера, но число покупателей, находящихся внутри одновременно, будет ограничено.

Жителям Испании старше 18 лет предлагается сделать третью прививку от коронавируса. Тем же, кто входит в группу риска, рекомендуется сделать и четвёртую – спустя пять месяцев после третьей.