IKEA поднимает цены на товары по всему миру

IKEA поднимает цены на свои товары в среднем на 9% по всему миру.

Как и многие компании, мебельный гигант пытается покрыть более высокие расходы из-за продолжающихся глобальных проблем с цепочкой поставок.

Сильнее всего транспортные затраты компании увеличились в Северной Америке и Европе.

Компания Ingka Group, которая владеет и управляет большинством магазинов IKEA по всему миру, уточняет, что рост цен также будет зависеть от инфляции в той или иной стране.

Несмотря на резкий рост расходов во время пандемии, цены в магазинах IKEA в основном оставались стабильными.

Но поскольку затраты на сырье и доставку продолжали расти, компания заявила, что больше не в состоянии покрывать этот ущерб для своей прибыли.

"К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как более высокие затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены перекладывать часть этих возросших затрат на наших клиентов", – заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджу, добавив, что "доступность цен всегда будет для них краеугольным камнем".

При этом, как сообщает The Guardian, в Великобритании IKEA уже подняла цены в своих магазинах в среднем на 10%, а отдельные товары в местной сети подорожали аж на 50%.