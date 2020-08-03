Шмелеводство – выгодный бизнес

Город Линчёпинг в центральной Швеции известен главным образом как индустриальный центр. Но Элизабет Вейдель создала прибыльный бизнес, не покидая этой урбанизированной зоны, занявшись животноводством – а точнее разведением шмелей.

Для успешного выращивания мохнатых опылителей ей понадобилась только закрытое помещение с постоянной температурой и инфракрасным освещением, чтобы не беспокоить своих питомцев, которые в естественных условиях поселяются в заброшенных мышиных норах.

Шмели пользуются чрезвычайно высоким спросом в парниковых хозяйствах, так способны повышать урожайность тепличных растений, таких как томаты, до 50%. Трудятся они над сбором нектара усерднее медоносных пчел и никогда не нападают на людей. Шмелиные ульи представляют собой обычные картонные коробки с несколькими отверстиями.

Элизабет, в прошлом пчеловод, занялась разведением шмелей, получив субсидию Европейского союза. Животных для разведения она закупает у крупных шмелеводческих хозяйств, расположенных в Центральной Европе.