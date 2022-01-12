В Таллине в среду стартует чемпионат Европы о фигурному катанию, в котором примет участие более 170 спортсменов из 38 стран. Это последние соревнования фигуристов перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Основное внимание будет приковано к турниру одиночниц, в котором Россию представляет самая юная участница первенства 15-летняя Камила Валиева.

В среду, в первый день соревнований, с короткими программами выступят мужчины и спортивные пары.

В связи с пандемией COVID-19 фигуристов ежедневно тестируют на наличие коронавирусной инфекции. Как сообщается, тесты на коронавирус всех российских спортсменов перед стартом чемпионата Европы по фигурному катанию дали отрицательный результат.

В состав национальной сборной России вошли выступающие в одиночном катании Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, у мужчин - Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Из-за травмы турнир пропускает двукратный серебряный призер чемпионатов европы Михаил Коляда.

Считается, что в женском одиночном катании российские фигуристки способны занять весь пьедестал, как это случилось на турнире 2020 года в австрийском Граце.

В турнире спортивных пар примут участие Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных дуэтов Россию представляют Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

От страны-хозяйки турнира на чемпионате выступят Нина Петрыкина и Эва-Лотта Кийбус в женском одиночном катании, Арлет Леванди поборется за победу в мужском одиночном катании, в танцах на льду Эстонию - пара Солен Мазенг - Марко Евгений Гайдаенко.

В 2021 году европейское первенство в Хорватии было отменено из-за пандемии.