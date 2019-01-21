13-летняя российская фигуристка отказалась от слов о допинге

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова опровергла свои слова о том, что для того, чтобы "выступать стабильно", нужно "выпить много допинга".

"Я сказала глупость, может потому что проиграла на последних соревнованиях. Я не думала, что меня не так поймут", - сказала она в видеообращении.

Участница Кубка России, воспитанница московского спортивного клуба "Снежные барсы", попала в поле зрения СМИ после общения с поклонниками в эфире своего аккаунта Instagram. "Как выступать стабильно? - размышляла она. - Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют".

Российское антидопинговое агентство РУСАДА пообещало провести проверку в отношении спортсменки и заняться ее образованием в этом вопросе. "Но главное – мы все вместе должны внедрить в стране культуру нетерпимости к допингу", - заявил глава РУСАДА Юрий Ганус изданию "Спорт Экспресс".

Отделение Центра спорта и образования "Самбо-70" "Хрустальный", в котором тренируется олимпийская чемпионка Алина Загитова и другие звездные спортсмены, сообщило, что "удивлено тем, что СМИ уделили высказываниям Шаботовой так много внимания", поскольку его подопечные "постоянно успешно проходят проверки на допинг".

"Заявления этой спортсменки мы считаем некомпетентными и дискредитирующим. Их должны оценить наши спортивные организации и, возможно, принять по этому поводу какие-то дисциплинарные меры", – процитировал "Спорт Экспресс" слова представителя школы.

Российских спортсменов неоднократно обвиняли в употреблении допинга, хотя обвинения редко касались фигуристов. В 2015 году Всемирное антидопинговое агентство опубликовало отчет о системе массового употребления допинга в российском спорте. В результате статус РУСАДА был приостановлен вплоть до сентября 2018 года.