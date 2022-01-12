Коронавирус: печальные рекорды

Франция стала лидером среди европейских стран по числу заражений коронавирусом, что вызвано быстрым распространением штамма омикрон. За последние сутки здесь зафиксировано более 360 000 новых случаев. По словам французского министра здравоохранения Оливье Верана, далеко не все легко переносят заболевание:

– Подобных цифр мы не видели с начала кризиса. Настоящая приливная волна – настолько велико число заражений. 22 000 человек госпитализированы с ковидом, из них 3900 находятся в критическом состоянии или реанимации.

Рекордное число новых случаев отмечено и в Италии – здесь за сутки выявлено более 220 000 заразившихся, вдвое больше, чем днём ранее. Медики призывают жителей страны делать прививки, отмечая, что невакцинированные значительно более уязвимы в условиях эпидемии.

– Вакцина – это активный инструмент, которым мы располагаем, она гарантирует наименьший ущерб здоровью для инфицированных, – поясняет Энрико Стори, завотделом интенсивной терапии больницы города Кремона. – Помимо этого вакцинированные значительно реже нуждаются в госпитализации и ещё реже попадают в отделения интенсивной терапии.

Быстрое распространение коронавируса наблюдается и в Турции – за сутки более 74 000 инфицированных. При этом в конце декабря здесь ежедневно фиксировалось около 20 000 случаев. Министр здравоохранения предупредил, что подобная ситуация может сохраниться в ближайшие несколько недель, и также призвал прививаться всех, кто ещё этого не сделал.