Стороны обменялись позициями, но пока не готовы говорить о соглашениях: в Женеве завершилась встреча российских и американских дипломатов, посвящённая безопасности и вопросам расширения НАТО.

Замгоссекретаря США Венди Шерман подчеркнула, что беседа была не "переговорами" в привычном смысле, а носила формат "дискуссии для уточнения позиций". В российской делегации заявили, что оппоненты проявили понимание:

Сергей Рябков, зам.министра иностранных дел РФ:

"У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям, провела их углублённую проработку. Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО — это абсолютный императив".

Российский дипломат также подчеркнул, что "мнимая угроза Украине" не является предметом обсуждения: обвинения в адрес России в подготовке вторжения в Москве не раз называли безосновательными. В американской делегации заявили, что не будут обсуждать судьбу Украины без участия самой Украины.