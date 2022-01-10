Глава Европарламента госпитализирован

Председатель Европарламента Давид Сассоли в конце декабря был госпитализирован в Италии в связи с серьезным осложнением, связанным с дисфункцией иммунной системы. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куилло.

"Сассоли был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Италии 26 декабря, - говорится в сообщении. - В связи с этим всякая официальная деятельность главы Европарламента прекращена, а все запланированные мероприятия с его участием отменены".

В сентябре прошлого года 65-летний Сассоли был госпитализирован в Страсбурге с воспалением легких, которое не было связано с коронавирусом.

В декабре бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания председателем Европарламента, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Он был избран на этот пост в июле 2019-го на два с половиной года.