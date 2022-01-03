Колорадо подсчитывает потери после пожара

В американском штате Колорадо группы спасателей и добровольцев ищут пропавших без вести во время разрушительных лесных пожаров. После того, как продвижение огня удалось остановить, а наиболее пострадавший округ Боулдер занесло снегом, оставалась неизвестной судьба трёх человек. В офисе шерифа говорили, что они вероятнее всего погибли. Тем не менее накануне одного из пропавших без вести нашли живым.

Пожар начался в четверг — загорелась сухая трава, а сильный ветер стал быстро разносить огонь, который в итоге прошёл почти 25 квадратных километров. По последним подсчётам уничтожена почти тысяча строений. Теперь эвакуированные жители возвращаются к своим разрушенным домам. Многие не могут сдержать эмоций и слёз, когда видят, что осталось после пожара.

Наиболее вероятной причиной возгорания называют обрыв провода или короткое замыкание. Проверить эту версию должны в ходе специального расследования. Шериф округа Джо Пелле не исключает и возможность поджога.