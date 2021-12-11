Парламент Республики Сербской проголосовал за выход из боснийских ВС

Депутаты парламента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины проголосовали за выход из общей армии, судебной и налоговой систем. Как заявил лидер правящей коалиции боснийских сербов Милорад Додик, "это момент завоевания свободы для Республики Сербской".

Депутаты уполномочили региональное правительство в течение шести месяцев разработать новые законы, в том числе, касающиеся формирования своих вооруженных сил.

По мирным Дейтонским соглашениям, государство БиГ состоит из двух образований: Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, а так же округа Брчко.

Стефан Горанович, Euronews Сербия: "Крайне маловероятно, что объявление об этих изменениях станут реальностью в ближайшее время. Однако, есть опасения, что нынешняя риторика и шаги Республики Сербской могут ввергнуть Боснию и Герцеговину в еще более глубокий кризис".

Шефик Джаферович, член президиума Боснии и Герцеговины, во время церемонии посвященной доставке американских вертолетов, сказал, сто избранная Додиком политика - неправильный путь. Джаферович призвал США и ЕС принять меры против Додика и его соратников.

Милорад Додик вот уже несколько лет как фигурирует в так называемом "черном списке" США: въезд в страну ему запрещен, активы заморожены.