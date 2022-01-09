30-летие Республики Сербской

30-летие основания Республики Сербской – энтитета, входящего в состав Боснии и Герцеговины, было отмечено торжественной церемонией в городе Баня-Лука в воскресенье. Среди политиков, принявших участие в мероприятии, был Милорад Додик, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины. Он, в частности, отметил:

– Любое национальное движение, включая и наше, преследует единственную цель – построить народное государство, своё собственное государство. Поэтому сомнений в возможности этого никогда не должно быть ни у нас, сербов, ни других народов, проживающих в Республике Сербской. Потому что это действительно возможно.

По случаю круглой даты здесь состоялся также парад, в котором приняли участие 3700 человек – военные, полицейские, пожарные, спортсмены, студенты. Наблюдатели отмечают, что Босния и Герцеговина переживает сейчас серьёзный политический кризис.