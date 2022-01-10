Во Франции открыли первый круглосуточный центр вакцинации

Во Франции открыли первый в стране центр вакцинации против коронавируса, работающий круглосуточно. Он находится на Корсике, недалеко от Аяччо, в помещении организации SOS Médecins. Три вечера в неделю врачи и медсестры приходят на ночное дежурство, чтобы у работающих днем людей была возможность сделать прививки в удобное для них вечернее время и к тому же избежать скопления народа.

Марвин Гореба, агент по недвижимости: "Это практично, потому что позволяет людям, у которых не хватает времени, прийти и привиться. Кроме того это дает возможность немного растянуть графики вакцинации и избежать скопления людей в часы пик.Так что я думаю, это хорошо".

Камилла Скьярли, врач, работающий в центре: "Результаты первого дня вакцинации очень положительные. Люди пошли, были те, кто ревакцинировался, кто делал третью дозу, и те, кто пришел, чтобы вакцинироваться в первый раз. И все это было в продленные часы работы нашей сплоченной команды, благодаря которой все пациенты были довольны".

Эта инициатива направлена на охват все более широких слоев населения. Корсика - один из регионов Франции с самым низким уровнем вакцинации: здесь полностью привиты пока лишь 74% жителей, в то время как в остальной части страны - 90%.