Трагедия на Эльбрусе: альпинистов погубила "чёрная метель"?

Пятеро альпинистов погибли в Кабардино-Балкарии на Юге России при восхождении на Эльбрус. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них госпитализированы. Двое помещены в реанимацию.

Альпинисты находились на высоте 5400 метров, туда были направлены более 20 спасателей МЧС и 7 единиц техники. Метеорологи полагают, что причиной трагедии стала погодная аномалия "чёрная метель". Звучала и критика в адрес гидов, которые, по мнению специалистов, должны были распознать ухудшение погоды.

"Был сильный ветер, и это был один из поводов развернуться, хотя я в такую погоду раньше ходил, и с восхождением проблем не было. Там проблема была в... ну, вот в этом я сейчас себя виню, вину с себя не снимаю", - говорит гид Антон Никифоров, который также находится в больнице.

19 непрофессиональных альпинистов из 11 регионов Росссии запросили о помощи в четверг вечером. Изначально в группу входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения.

Поисково-спасательная операция проводилась в тяжелейших метеоусловиях: при ветре, достигавшем 40 м/сек и температуре - 20 градусов. Мела пурга, а видимость в зоне поиска составляла не более метра. Именно такие ветры со снегом и называют "чёрной метелью". Учитывая все факторы, температура по ощущениям могла достигать - 50 градусов.