"Хогвартс-Экспресс" добрался до России

"Хогвартс-Экспресс" добрался до РоссииКомментарии
Лорд Волан-де-Морт с огромной змеей, коварная Беллатриса Лестрейндж, прячущийся от нее на багажной полке эльф Добби и другие персонажи книг о Гарри Поттере во время новогодних праздников отправились в волшебное путешествие на "Хогвартс-Экспрессе" с Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.
Идея экскурсионного поезда из вселенной юного мага пришла организаторам, а по совместительству и фанатам книг Джоан Роулинг, в феврале прошлого года.
Они договорились с пригородными пассажирскими компаниями в разных городах России об аренде поездов и вот, навстречу приключениям юные и не очень фанаты отправляются как в кино – с платформы номер 9 3/4.
В пути пассажиров "Хогвартс-Экспресса" ждут сюрпризы - фокусы, конкурсы и подарки.
Каждому выдается волшебные письмо и палочка. Роли волшебников и магических существ исполняют актеры. Они же рассказывают увлекательные истории из произведений Джоан Роулинг.
После небывалого успеха во время новогодних каникул, волшебные поезда решили запустить в десятках городов по всей стране.