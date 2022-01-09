"Хогвартс-Экспресс" добрался до России

Лорд Волан-де-Морт с огромной змеей, коварная Беллатриса Лестрейндж, прячущийся от нее на багажной полке эльф Добби и другие персонажи книг о Гарри Поттере во время новогодних праздников отправились в волшебное путешествие на "Хогвартс-Экспрессе" с Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

Идея экскурсионного поезда из вселенной юного мага пришла организаторам, а по совместительству и фанатам книг Джоан Роулинг, в феврале прошлого года.

Они договорились с пригородными пассажирскими компаниями в разных городах России об аренде поездов и вот, навстречу приключениям юные и не очень фанаты отправляются как в кино – с платформы номер 9 3/4.

Популярность есть, всем нравится Гарри Поттер. Особенно взрослым. Некоторые взрослые даже приводят своих детей, но дети не знают, кто это такой, что это вообще, что за программа, что за персонаж. Просто взрослые сами захотели побывать в этой вселенной Евгения Сляднева руководитель проекта "Хогвартс-Экспресс"

В пути пассажиров "Хогвартс-Экспресса" ждут сюрпризы - фокусы, конкурсы и подарки.

Каждому выдается волшебные письмо и палочка. Роли волшебников и магических существ исполняют актеры. Они же рассказывают увлекательные истории из произведений Джоан Роулинг.

После небывалого успеха во время новогодних каникул, волшебные поезда решили запустить в десятках городов по всей стране.