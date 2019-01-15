Гарри Поттер родом из Порту?

Ничто не расскажет историю будущим поколениям лучше, чем книги. Это место наполнено книгами и историей. Но не только...

Мы приехали в Lello, чтобы понять, почему это место так полюбилось туристам со всего мира.

Книжный магазин Lello в Порту называют одним из самых красивых в мире , а следовательно – одним из самых посещаемых.

Гарри Поттер из Порту?

Одна из легенд гласит, что всем известный Гарри Поттер родился именно в стенах Lello. Ведь Джоан Роулинг жила и работала учителем в 90-х годах именно в Порту.

Известный, среди прочего, своей лестницей, этот книжный магазин, построенный в 1906 году, теперь принимает более 1 миллиона посетителей в год и продает около 1200 книг в день. Чтобы управлять этим туристическим потоком и в то же время получать от него прибыль, каждый посетитель теперь должен на входе купить ваучер на 5 евро, который можно использовать для покупки книг.

А туристы приезжают сюда буквально со всех уголков Земли...

"Джоан Роулинг при написании книг о Гарри Поттере была вдохновлена этим местом, именно поэтому я сюда и приехал. И оно впечатляет", – говорит турист из Италии.

"Это один из самых красивых книжных магазинов в мире наравне с "Атенео" в Буэнос-Айресе и другими", – делится своими впечатлениями турист из Аргентины.

Вход по ваучерам

Аурора Педру Пинту, директор магазина Lello:

"Мы могли перестать быть просто книжным магазином и стать обычной туристической достопримечательностью, но этого не случилось. Мы приняли решение продавать на входе ваучеры, которые посетители могут выбросить, если хотят, а могут приобрести на него книгу. Таким образом мы хотели превратить всех посетителей, включая туристов, – в читателей"

Книги как призраки

В честь своей 113-ой годовщины магазин провел специальную акцию. По ней можно было приобрести очень редкие первые издания книг, стоимостью в сотни тысяч евро. На мероприятие был приглашен почитаемый в Португалии писатель Эдуарду Лоуренсу, который в свою очередь назвал Lello "храмом".

"Храм - первое, что приходит на ум, когда мы пытаемся описать подобное мифическое пространство. Книги, хранящиеся тут, подобны призракам того времени. У каждого свои послания, свои секреты, свои тайны...", – сказал Лоуренсу.

В Lello можно найти несколько древних и редких изданий "Лузиады" (Os Lusíadas), эпической поэмы Луиша де Камоэнса (Camoens) 1572 года, величайшего произведения португальской литературы. Копию самого первого издания можно приобрести за 250.000 евро.

Книжный магазин также хочет купить копии первой газеты, изданной в Португалии в 1641 году (Gazeta da Restauração, 1641) и предлагает до 70 тысяч евро за копии первого издания первой книги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Философский камень". Отдав таким образом дань уважения молодому волшебнику за ту славу, которую он принес Lello.