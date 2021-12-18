Смертельный пожар в японской клинике

Жертвами поджога в клиники психологической помощи и терапии в японского городе Осака стали по меньшей мере 24 человека. Мужчина, которого полиция подозревает в совершении преступления, находится в больнице без сознания в тяжелом состоянии. Перед пожаром на месте инцидента был замечен пожилой человек , который вылил из пакета некую жидкость, после чего случилось возгорание

"Я сюда а приехал, когда огонь удалось потушить и дым рассеялся. Сначала я подумал, что пожар был небольшим, но потом заметил много карет скорой помощи и пожарные машины. Светофоры вокруг не работали. Тогда я очень удивился", — рассказывает очевидец.

На месте происшествия работали 70 пожарных расчетов и бригад скорой помощи. Огонь был потушен через 30 минут. Помещение клиники, располагавшейся на четвертом уровне восьмиэтажного здания, выгорело полностью. Офисные здание находится в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала Осаки.