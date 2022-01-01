Франция приняла председательство в Евросоюзе

С наступлением Нового года Франция взяла в свои руки председательство в Евросоюзе.

По этому поводу Эйфелева башня и Лувр были подсвечены синим цветом - цветом Европы. Десятки других символических памятников будут освещены по всей Франции в течение первой недели января.

Президент Эммануэль Макрон принимает эстафету с амбициозной программой "мощной" и "суверенной" Европы, страдающей от таких проблем как миграционный кризис и последствия пандемии.

Вы можете рассчитывать на мою полную готовность сделать это председательство, которое случается только один раз в 13 лет, временем прогресса для вас, временем прогресса для контроля наших границ, нашей обороны, климатического перехода, равенства между женщинами и мужчинами, построения нового альянса с африканским континентом, лучшего контроля за основными платформами Интернета, и культуры в Европе Эммануэль Макрон президент Франции

В эти полгода Францию ждет президентская кампания и возможная смена главы государства, а уже 1 июля она передаст свои полномочия в Совете ЕС Чешской республике.