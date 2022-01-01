Франция приняла председательство в Евросоюзе

Франция приняла председательство в ЕвросоюзеКомментарии
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С наступлением Нового года Франция взяла в свои руки председательство в Евросоюзе.
По этому поводу Эйфелева башня и Лувр были подсвечены синим цветом - цветом Европы. Десятки других символических памятников будут освещены по всей Франции в течение первой недели января.
Президент Эммануэль Макрон принимает эстафету с амбициозной программой "мощной" и "суверенной" Европы, страдающей от таких проблем как миграционный кризис и последствия пандемии.
В эти полгода Францию ждет президентская кампания и возможная смена главы государства, а уже 1 июля она передаст свои полномочия в Совете ЕС Чешской республике.