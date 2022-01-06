Будут ли над ЕС летать порожние авиалайнеры?

От Еврокомиссии требуют ослабить правила, из-за которых самолеты летают порожними. Меры против распространения коронавируса причинили значительные неудобства пассажирам, которых в результате стало меньше. Количество бронирований и купленных билетов резко упало в конце года с появлением штамма омикрон.

Авиакомпании бьют тревогу

Lufthansa предупредила, что этой зимой 18 тыс её рейсов (5-6% от общего числа) будут «ненужными», то убыточными из-за слишком малого количества пассажиров.

Авиакомпания уже объявила об отмене 33 тыс рейсов в ближайшие недели и месяцы. Но больше она не может резать расписание. Дело в том, что воздушные перевозчики обязаны придерживаться определенных европейских правил, которые устанавливаются заранее и на перспективу.

Если у авиакомпании есть 15-минутный интервал для взлета или посадки в конкретном аэропорту, она должна пользоваться этим "слотом" не менее 80% времени. Правило называется: «Используй или потеряешь».

Обычно таким образом выполняется 80% рейсов. В начале пандемии Еврокомиссия приостановила действие этого правила из-за резкого сокращения количества полётов. Затем, с 15 февраля, этот уровень был снижен до 50%.

Еврокомиссия под давлением

Теперь на Брюссель оказывают сильный нажим с тем, чтобы он позволил авиакомпаниям дожидаться заполнения салона до нужного им объёма и тем самым не выполнять пустых рейсов.

«В то время как почти во всех других частях мира во время пандемии были сделаны исключения, снизившие вредные выбросы в атмосферу, ЕС не допускает этого таким же образом, - сетовал глава группы Lufthansa в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Брюссельские правила наносят ущерб климату и являются полной противоположностью того, чего Еврокомиссия хочет достичь с помощью своей программы «Зелёная сделка».

Авиакомпании просят Еврокомиссию проявить к ним в эту зиму гибкий подход. Один из их представителей заявил Euronews: «Нужно изменить правила. Зимний период длится всего три месяца, и мы не сможем отменять новые рейсы».

Исполнительная власть ЕС также испытывает давление со стороны стран-членов. "Министр транспорта Бельгии Жорж Жилкине отправил 3 января еврокомиссару по транспорту Адине Валеан письмо с просьбой о снижении уровня использования слотов с 50% до 30%"", - сказал один бельгийский дипломат Euronews.

Со своей стороны, Еврокомиссия сопротивляется давлению и не хочет ослаблять правила.

«Общее сокращение потребительского спроса уже отражено в значительно сниженном уровне - на 50% по сравнению с обычными 80%. Этот уровень, вместе с оправданными исключениями для те, кто не может достаточно полно использовать время на взлёт и посадку, предлагают авиакомпаниям необходимую защиту их слотов во время нынешнего сложного периода пандемии COVID-19», - сказал представитель Еврокомиссии Дэниел Ферри на пресс-конференции в среду.

15 декабря Еврокомиссия объявила, что повысит уровень использования взлётно-посадочных полос до 64% с 28 марта, рассчитывая на рост спроса предстоящим летом.