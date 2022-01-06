Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заразился коронавирусом. Кроме того, как сообщила пресс-служба команды, положительным оказался и результат теста его помощника Хуанмы Лильо.

В общей сложности в клубе заражен уже 21 человек, в том числе семь игроков основной команды.

Ближайший матч "Манчестер Сити" проведет в пятницу на выезде в рамках третьего раунда Кубка Англии против "Суиндон Таун". Руководить командой будет еще один помощник Гвардиолы Родольфо Боррелль.

На данный момент "Манчестер Сити" лидирует в чемпионате Англии, на 10 очков опережает идущий вторым "Челси".