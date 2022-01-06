Лечение от COVID-19: пилотный проект в Вене

Служба здравоохранения Вены запустила пилотный проект по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией препаратом Сотровимаб. Данный вид терапии, речь идет об использовании моноклонального антитела, предусмотрен для людей, страдающих нарушением иммунологической реактивности, онкологическими заболеваниями, диабетом и ревматизмом. Именно у них наблюдается повышенный риск крайне тяжелого течения ковида.

Лекарство рекомендовано к применению на ранней стадии болезни с момента появления симптомов с целью избежать госпитализации.

Сотровимаб разработан британской фармацевтической компанией GSK (GlaxoSmithKline) и и ее американским партнером Vir Biotechnology.

Принимать препарат в домашних условиях невозможно. Поэтому желающие участвовать в проекте приходят в больницу на несколько часов, где Сотровимаб вводят внутривенно.