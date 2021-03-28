Таиланд открывает Пхукет для привитых

Вакцинированные от коронавируса туристы смогут посещать Пхукет без пребывания на карантине. Такое решение огласили власти Таиланда в пятницу.

Популярный курортный остров планируют открыть с 1 июля.

Если эксперимент, призванный реанимировать пострадавшую от пандемии экономику королевства, пройдёт успешно, то точно так поступят и с другими туристическими регионами страны.

Ютасак Супасорн, глава Управления по туризму Таиланда:

"В третьем квартале только иностранные туристы, приезжающие на Пхукет, не должны будут проходить карантин. В других районах правило семидневной изоляции будет действовать, как и прежде. А в четвёртом квартале от карантина будут освобождены приезжающие на Пхукет, Самуй, в Пхангнгу, Паттайю и Чиангмай".

В прошлом году в Таиланде побывали менее 7 миллионов туристов вместо 40, как ожидалось.

По данным Минздрава, за время пандемии в стране с 70-миллионным населением выявлено свыше 28,5 тысяч случаев заражения коронавирусом.