Президент Франции обещает "взбесить" непривитых

Во Франции растет число заражений коронавирусом и одновременно нагнетается политическая напряженность вокруг проекта о введение вакцинного пропуска - документа, который сделает невозможным поход в кино или поездку на поезде для непривитых. Ареной битвы стало законодательное собрание, оппозиция требует, чтобы в парламент явился премьер-министр и объяснил поразившие многих слова президента Макрона.

Который публично заявил, что, вводя еще более жесткие ограничения, стремится "взбесить" непривитых французов, а это 5 миллионов человек.

Британские власти опираются на иную риторику. Несмотря на то, что в стране ежедневно регистрируются свыше 200 тысяч заболевших, премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что готов "пересидеть" нынешнюю волну без дальнейших ограничений. "Благодаря фантастическим национальным усилиям мы обеспечили в Великобритании серьезный уровень защиты, - отметил он. - И поэтому, вместе с мерами плана В, которые введены перед Рождеством, мы можем пережить волну штамма омикрон без локдауна".

Президент США Джо Байден наращивает запасы нового препарат от группы Pfizer, который предназначен для лечения больных с тяжелыми формами ковида. "Омикрон очень заразен, при этом штамм немного отличается от того, что мы уже видели раньше, - заявил Байден, обращаясь к американцам. - Но вы можете защитить себя и должны это сделать. Идите на прививку, сейчас доступны разные вакцины, а еще носите маску! "

Тем временем в Китае продолжает претворять в жизнь стратегию "нулевого ковида". Трех бессимптомных случаев оказалось достаточно, чтобы власти ввели локадун в городе с почти полуторамиллионным населением. Ранее под замок были посажены 13 миллионов жителей города Сиань.