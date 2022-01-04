Мавритания: до "Великой зелёной стены" пока далеко

Проект "Великая зелёная стена", цель которого - остановить наступление пустыни, сегодня реализовал лишь на 4 %. Он стартовал в 2007 году и предполагал, что к 2030-му пояс из деревьев протянется от Сенегала на западе до Джибути на востоке.

И хотя в рамках проекта почти 20 африканских стран объединили усилия, вызванные климатическими изменениями повышение температуры и сокращение количества осадков привели к гибели миллионов саженцев.

В Мавритании об этом знают не понаслышке: "С 2018 года дожди стали очень редкими, с тех пор мы используем насосы и системы ирригации в пальмовых рощах. Благодаря этому методу, мы смогли спасти много деревьев и сделать воду доступной для всех", - говорит Салем, житель города Шингетти.

Благодаря продуманной системе колодезных насосов и ирригационных труб, работающих на солнечной энергии, в Мавритании высаживают всё больше деревьев. Здесь надеются, что смогут достичь поставленной в рамках "Великой зелёной стены" цели, хотя до завершения проекта необходимы ещё 43 миллиарда долларов.

"Это программа развития сельской местности преследует двойную цель: защита окружающей среды и долгосрочное развитие инфраструктуры, что в конечном итоге приведёт к повышению уровня жизни населения", - объясняет министр по защите окружающей среды Мавритании Марием Бекейе.

Опустынивание затрагивает сегодня почти 87 % территории Мавритании. Помимо участия в проекте "Великая зелёная стена", власти оплачивают программы помощи по адаптации местного населения к всё более сложным климатическим условиям.