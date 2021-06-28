Деревья лечат почву: проект по возрождению территорий близ Неаполя

Плодородная почва в районе итальянской области Кампания отравлена токсичными промышленными отходами. С конца 1980-х годов сюда перевозили мусор преступные группировки, действовавшие в сговоре с заводами, расположенными на севере страны. Сегодня свалки раскапывают, чтобы затем должным образом избавиться от токсичного мусора, но это медленный и очень затратный процесс. Исследователи из Неаполитанского университета имени Фридриха II разработали и внедрили новую систему по восстановлению этой территории. На площади в 60 тысяч квадратных метров высажены 20 тысяч тополей. Корни деревьев поглощают тяжелые металлы. Стоимость этого проекта составила 800 тысяч евро, тогда как стандартные методы потребовали бы 20 миллионов.

Массимо Фаньяно, профессор факультета агрономии, Неаполитанский университет имени Фридриха II:

"Эта территория теперь превратилась в лес, стала центром восстановления разнообразия, центром экосистемных услуг, очищения воздуха и абсорбирования углерода в грунте. Эта зона стала природным комплексом".

"На первый взгляд это обычный лес, но на самом деле это проект по возрождению территории. Деревья с помощью своих корней здесь выполняют работу по обеззараживанию почвы", — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

Лоредана Мойо, преподаватель школы в городе Джульяно: "Находясь здесь, вдыхая свежий воздух, ощущая покой, который дарит этот восстановленный пейзаж, можно почувствовать надежду и освобождение".

С 2016 года этот район посетили уже десять тысяч школьников. Образовательный процесс и непрерывно ведущиеся исследования направлены на изучение связи между загрязнением почвы и здоровьем людей.

Мария Триасси, профессор факультета охраны здоровья , Неаполитанский университет имени Фридриха II: "Определение возможной связи между концентрацией тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в почве и здоровьем людей и животных — очень сложная задача".

И таким образом это место, превратившееся из нелегальной свалки токсичных отходов в символ возрождения, стало также доказательством того, что лучший мир можно построить без больших затрат.