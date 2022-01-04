У Евросоюза уже появилось слово года. Это "таксономия" (или "таксономика"), то есть экономика, инвестиции в которую не вредят климату. Брюссель назвал такими отраслями на 2022-й ядерную энергетику и сжигание природного газа. Хотя они и производят некоторые загрязнения окружающей среды, их решено терпеть в переходный период.

Однако директор программ для ЕС экологической организации Гринпис Магда Стоцкевич не считает атомные электростанции чистыми:

"Всё ядерное производит токсичные отходы, хранить которые у нас нет возможности. Речь идёт о добыче урана и его использовании".

Новая таксономия расколола Евросоюз. Решительно поддержали выбор Еврокомиссии Франция, у которой много реакторов, и Польша. А ярыми противниками его выступили Австрия, Люксембург, Германия и Испания.

"Есть ещё и цена для всей экономики, - продолжала защитница климата. - Строить и устанавливать АЭС очень дорого. Атомную энергию не удастся получить только за частные деньги. Поэтому некоторые правительства её поддерживают. Но это ограничит инвестиции в возобновляемые источники. И настоящего перехода не получится.

Брюссель представил экспертам таксономический перечень за пять минут до полуночи 31 декабря, попросив их подготовить свои оценки к 12 января. Климатические активисты возмущены тем, что не предполагается обсудить список «зелёных" отраслей с общественностью. Решения Еврокомиссии будет оспорены, если за это выступят не менее 20 стран-членов, представляющих 65% населения ЕС.

"Я не думаю, что это проигранная битва. Таксономию поддерживает большинство, но мы, защитники климата, ещё не проиграли".

Евросоюз намерен стать климатически нейтральным к 2050 году.