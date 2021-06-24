Принят Европейский климатический закон

Европейский союз намерен к 2050 году нейтрализовать свои выбросы углекислого газа. Подавляющим большинством евродепутаты одобрили в Брюсселе климатический закон. Его цель - сделать ЕС ведущей силой и образцом в борьбе мирового сообщества с изменениями климата и предотвращении стихийных бедствий. Доклад по этому вопросу подготовила шведский социалист Ютте Гутеланд:

«Я очень счастлива. Я рассматриваю это как большой шаг на впечатляющем пути Европы и ЕС к достижению климатической нейтральности. Это также исторический пусть. Начавшись как Союза угля и стали мы становимся климатически нейтральным союзом, и это круто. Это очень крутой день ».

Её доклад призывает также к сокращению парниковых выбросов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Председатель парламентского комитета по окружающей среде французский либерал Паскаль Канфэн указывает, что Еврокомиссия ставила более скромные задачи:

«Достигнут компромисс. Все мы знаем, что Европарламент был готов пойти дальше. Но и с этим климатическим законом мы будем становится чище в два с половиной раза быстрее в следующем десятилетим, чем в предыдущем».

Климатическим законом предусмотрено созданию научного консультативного комитета. Работающие в нём экологи будут оценивать согласованность действий стран-членов и прогресса всего Союза в предотвращении перегрева планеты. Но некоторые фракции требуют более радикальных мер. Немецкий «Зелёный» Михаэль Блосс не уверен, что закон позволит сократить всемирное потепление до 1,5° C.

«Учёные говорят нам, что лежащий на столе климатический закон приведет к повышению глобальной температуры на 2–3 градуса. Так что это явно нарушает Парижское соглашение».

Консерватор Анна Залевска из предупреждают, что меры по ослаблению влияния Европы на климат дорого обойдется гражданам и правительствам. В её родной Польше придётся закрыть угольную промышленность.

«Принятый документ вызывает разочарование. Денег на него сейчас нет. Без должного финансирования не удастся добиться справедливого для всех результата. Закон о климате содержит приказы и запреты. Он не только приведёт к новым налогам, но и увеличит стоимость повседневной жизнь ».

Климатический закон - это центральный элемент Зелёной сделки стран ЕС. К 14 июля Еврокомиссия обещает представить новые, более амбициозные предложения по предвращению изменений климата. В них будут учтены появившие в последнее время технологические возможности.