Газ и атомная энергетика исключены из Зелёной таксономии

Еврокомиссия временно исключила атомную энергетику и добычу природного газа из "Зелёной финансовой таксономии". Так называется список устойчивых видов деятельности, инвестиции в которые не вредят климату. Однако Брюсселю потребуется больше времени, чтобы выработать отношение к "переходной таксономии", то есть отраслям экономики, загрязняющим окружающую среду, которые можно терпеть в переходный период. Об этом заявила в среду Еврокомиссар по финансовым услугам:

«Есть много стран с углем, которым необходимо совершить большой скачок, и в этом им помогает газ, - сказала Мейрид МакГиннесс. - Таксономия сама по себе подразумевает значительные ограничения, поэтому мы будем рассматривать роль газа в более широком элементе перехода. Мы видим у стран-членов ЕС искреннее желание достичь климатической нейтральности, но также и понимание того, насколько это сложно ».

Перед Евросозом стоит задача свести к нулю разницу между выбросами углекислого газа и его поглощением. Этому будет способствовать переход на чистые технологии и возобновлямые источники энергии транспорта, промышленности, строительства. Но цели для сельского хозяйства ещё не определены.

в Европейском парламенте использующие уголь страны Восточной и Южной Европы пользуются значительной поддержкой правоцентристов и консерваторов. Но «зелёные» и левоцентристы утверждают, что эта поддержка не соответствует амбициям «зелёной сделки».

«Если Европа хочет стать климатически нейтральной через 30 лет, то было бы смешно называть строительство новой газовой электростанции зелёной инвестицией, - сказал "зелёный" депутат из Нидерландов Бас Эйкхаут. - Срок службы этой станции как минимум 40 лет, а значит, будет нарушен крайний срок до 2050 года, когда мы должны стать климатически нейтральными. Я не говорю, что для газа нет никакой роли, но эта роль очень ограничена".

В среду три главных органа власти Евросоюза достигли соглашения о сокращении выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Важно, что эта сделка заключена перед саммитом по климату, который США устраивают на этой неделе.