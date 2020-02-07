Ядерное разоружение: Макрону нужны гарантии

Франция сократила свой ядерный арсенал до 300 боеголовок, но отказывается проводить разоружение в одностороннем порядке без гарантий от других государств. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с речью по теме ядерного сдерживания в Военной школе в Париж.

По словам Макрона, одностороннее разоружение обнажит Францию и ее партнеров перед угрозой силового давления и шантажа.

Некоторые государства сознательно выбирают непрозрачную и даже агрессивную ядерную политику, либо ставят пред фактом. Поэтому сдерживающий баланс, существовавший между странами, стал еще нестабильнее. Из-за распространения вооружений с передовыми технологиями мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, когда региональные державы уже способны либо смогут напрямую затронуть территорию Европы Эммануэль Макрон президент Франции

Макрон заявил, что европейские страны не могут оставаться зрителями в возможной ядерной гонке. Он отметил, что рассчитывает на расширенную международную дискуссию по поводу нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который охватывал бы не только США и Россию.

"Европейцы должны предлагать международную повестку в области контроля над вооружениями, прекращение ДРСМД, неопределенность вокруг будущего договора СНВ между США и Россией и кризис в области контроля над обычными видами вооружения в Европе — все это дает основания полагать, что к 2021 году в мире может начаться самое масштабное с 1960-х годов неограниченно военное и ядерное соперничество", — сказал он.

Макрон отметил, что арсенал Франции несравним по своим масштабам с американский и российским.

Президент Франции также подчеркнул, что участившиеся проходы кораблей через спорные территории и необъявленные военные учения представляют угрозу для безопасности в мире.

После "брексита" Франция осталась единственной ядерной державой в Евросоюзе. Макрон выступил за принятие бюджета в размере около 37 млрд евро для модернизации ядерного потенциала страны.