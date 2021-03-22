Французскую "Икею" обвиняют в шпионаже

Против французского подразделения Ikea выдвинуто обвинение в шпионаже: в понедельник перед судом предстали бывший и нынешний руководители компании и ещё несколько человек. Заявлено, что компания следила за личной жизнью как своих сотрудников, так и кандидатов на работу в поисках подозрительных связей, уголовного прошлого, источников доходов.

Хосин Редуани, сотрудник Ikea:

"К сожалению, у меня обнаружился тёзка и однофамилец, который грабил банки. И эти люди провели свою проверку абсолютно непрофессионально. В подобных случаях выясняют хотя бы дату рождения — они-то у нас разные. Но им было всё равно, они увидели имя и фамилию и решили, что я грабитель и есть".

Для слежки нанимали частных сыщиков и даже полицейских, которые тоже оказались на скамье подсудимых.

Защита недоумевает, почему обвинение выдвинуто против компании как юридического лица, а не только против тех, кто непосредственно организовывал слежку за сотрудниками.

Эммануэль Дудан, адвокат компании:

"Я должен напомнить, что в уголовном праве строго говоря нет такого понятия, как "система шпионажа". Достаточно взглянуть на постановление о передаче дела в суд, чтобы в этом убедиться. Поэтому заявлять о том, что в компании повсеместно существовала система слежки — неверно ни с фактической, ни с юридической точки зрения".

Во Франции на "Икею" работают около 10 тысяч человек. Слежка, о которой идёт речь, имела место коло десяти лет назад. На фоне скандала фирма уже уволила четырёх менеджеров. Компании грозит штраф почти в 4 миллиона евро, а нескольким обвиняемым — реальные сроки.