Из-за пандемии на день сокращена Международная выставка потребительской электроники в Лас-Вегасе CES. Теперь ожидается, что она пройдёт с 5 по 7 января. Организаторы называют это «дополнительной мерой безопасности».

Ранее об отказе от участия в выставке объявили такие гиганты как Lenovo и Facebook. В длинном списке тех, кто из-за эпидемической ситуации отменил планы на CES, оказались Amazon, Twitter, Google, Microsoft, AMD и Intel. Многие другие компании объявили о сокращении своего участия в публичных мероприятиях.

Директор по контенту портала GadgetMatch Майкл Джош Вильянуэва полагает, что это серьёзный удар по CES:

«CES — крупнейшее технологическое событие года и обычно там звучат самые громкие объявления от самых известных игроков и можно увидеть все эти компании вместе. Когда так много крупных участников уходят, возникает ощущение, что CES не будет такой, как хотелось бы».

С ним солидарна соосновательница портала Mobile Geeks Николь Скотт:

«Отказ крупных компаний от участия в выставке CES имеет большое значение, ведь мы приезжаем сюда, чтобы послушать их планы на ближайший год. Итак, приходят крупные компании, делают все эти громкие заявления, но мы ведь можем следить за этим виртуально, практически ничего не потеряв. CES, по сути, — это ярмарка, куда компании приезжают, чтобы показать себя миру».

По словам организаторов, приехать на Международную выставку потребительской электроники в Лас-Вегас по-прежнему собираются более 2 200 участников. От них должны будут потребовать свидетельства о вакцинации. Кроме того всех обяжут носить маски и соблюдать дистанцию.