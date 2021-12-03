Более активная вакцинация, еще более широкое тестирование и новые ограничения для путешественников - такие меры озвучил президент Джо Байден в новой, зимней стратегии по борьбе с высокотрансмиссивным штаммом "дельта" и новым вариантом "омикрон". Всем приезжающим в Америку - независимо от наличия вакцины - придется предъявлять ПЦР-тесты, сделанные максимум за сутки до путешествия.

Одновременно президент Байден призывает уже привитых соотечественников идти на третью, бустерную, прививку. "Этот план, по моему замыслу, должен нас, американцев объединить, - отметил он. - Коронавирус нас очень разобщил, в нашей стране он стал еще и политическим вопросом, что очень и очень печально. Так быть не должно, но именно так у нас случилось. Сейчас на пороге зимы мы сталкиваемся с новой проблемой, с новым штаммом "омикрон". И вот сейчас, я думаю, нам пора оставить разногласия за спиной. Это момент, когда мы можем сделать то, что нам не удавалось за все месяцы пандемии - а именно, заставить нацию объединиться".

"Омикрон" уже проник на территорию США: в штате Нью-Йорк зафиксировали пять случаев заражения, о выявлении носителей нового штамма также сообщили власти еще 4 штатов.