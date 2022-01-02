Смертельное ДТП в Рязанской области: рейсовый автобус врезался в опору моста

5 человек погибли, 22 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.

Всего в салоне находилось 50 пассажиров и два водителя.

Около шести утра в воскресенье на 277-м километре федеральной автодороги Р-22 в Скопинском районе Рязанской области автобус, выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с опорой железнодорожного моста.

Заведено уголовное дело. Рассматривается несколько версий ДТП.

Среди них переутомленность водителя, от полученных травм он скончался в больнице.

По словам выживших пассажиров, до смертельного ДТП автобус попал в другую аварию, и, чтобы нагнать упущенное время, водитель превышал скорость.