Смертельное ДТП в Рязанской области: рейсовый автобус врезался в опору моста

Смертельное ДТП в Рязанской области: рейсовый автобус врезался в опору мостаКомментарии
Авторское право кадр из видео ZZVNRP для EBU/ Госавтоинспекция МВД России-
5 человек погибли, 22 получили ранения в результате ДТП с автобусом в Рязанской области.
Всего в салоне находилось 50 пассажиров и два водителя.
Около шести утра в воскресенье на 277-м километре федеральной автодороги Р-22 в Скопинском районе Рязанской области автобус, выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с опорой железнодорожного моста.
Заведено уголовное дело. Рассматривается несколько версий ДТП.
Среди них переутомленность водителя, от полученных травм он скончался в больнице.
По словам выживших пассажиров, до смертельного ДТП автобус попал в другую аварию, и, чтобы нагнать упущенное время, водитель превышал скорость.