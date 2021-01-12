ДТП на севере Москвы: водитель вины не признает

Задержанный водитель самосвала, наехавшего на колонну военных автобусов в Московской области, не признает вину. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Участник аварии считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны.

ДТП произошло в понедельник днем на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово: самосвал въехал в четыре военных автобуса. В результате аварии погибли четыре человека, десятки пострадали.

Игорь Тресков, вице-губернатор Московской области: "Все доставлены в медицинские учреждения. Всем оказана медицинская помощь. Основная группа пострадавших перевезена в Москву, в госпиталь Вишневского. "

На лечении остаются более 40 военнослужащих. 16 из них находятся в тяжелом состоянии. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Водителю грозит тюремное заключение.