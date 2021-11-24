ДТП в Болгарии: так мало выживших

Долгие и тревожные часы ожидания для родственников жертв ДТП на западе Болгарии: люди ждут новостей здесь, у ворот клинической больницы в Софии. Накануне автобус, в котором ехали их близкие. попал в смертельное ДТП на западе Болгарии. Сообщается, что 46 человек погибли, выжили только семеро.

"Я знаю только, что мой дядя, 49-летний житель деревни Долно Коликани, в порядке, он в стабильном состоянии. У него только несколько царапин на лице, но это ерунда, опасности нет, - рассказывает молодой человек. - Что касается остальных, моей тети и двоюродного брата, у нас нет никакой точной информации. Врачи говорят: если сюда они не поступили, значит, есть вероятность, что погибли в аварии".

ДТП произошло в ночь на вторник на трассе близ села Боснек. Автобус с номерами Северной Македонии врезался в дорожное заграждение и загорелся. На борту находились туристы, возвращавшиеся в Скопье из Стамбула. Власти сообщили, что те, кому не удалось выбраться из покалеченной машины, погибли в огне.

Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что болгары скорбят вместе с Северной Македонией и пожелали выздоровления выжившим. Погибших еще предстоит опознать, по предварительной информации, среди них - 12 детей.

Известно, что в огне на трассе погибли целые семьи. Большинство жертв - этнические албанцы из Северной Македонии.