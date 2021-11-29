У Месси - седьмой "Золотой мяч"

Аргентинский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Церемония вручения наград прошла в понедельник в парижском театре "Шатле". Второе место в голосовании занял поляк Роберт Левандовский, третьим стал итальянец Жоржиньо.

В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, по итогам турнира он был признан лучшим игроком. С "Барселоной" форвард выиграл Кубок Испании и с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В августе аргентинец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на два года. В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за парижский клуб 11 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

История "Золотого мяча"

"Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского "Блэкпула" Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на "Золотой мяч" могли претендовать только европейские футболисты, но с 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие - они должны были выступать за европейский клуб. А с 2007 года обладателем трофея может стать любой футболист.

С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с ФИФА, с 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. В 2020-м вручение премии "Золотой мяч" впервые в истории было отменено, причиной этого решения стала пандемия коронавируса.

Лучший из лучших

Месси стал обладателем "Золотого мяча" в седьмой раз, что является рекордом. Ранее он становился обладателем награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. У его ближайшего преследователя, португальца Криштиану Роналду, пять "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Еще восемь футболистов завоевывали "Золотой мяч" больше одного раза - француз Мишель Платини (1983, 1984, 1985), голландцы Йохан Кройф (1971, 1973, 1974) и Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), немцы Франц Беккенбауэр (1972, 1976) и Карл-Хайнц Румменигге (1980, 1981), бразилец Роналдо (1997, 2002), испанец Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), выступавший также за сборные Аргентины и Колумбии, и англичанин Кевин Киган (1978, 1979). Кроме того, приз выигрывали три футболиста, представлявшие СССР, - Лев Яшин (1963), остающийся единственным вратарем, завоевывавшим "Золотой мяч", Олег Блохин (1975) и Игорь Беланов (1986).

Достижения Месси

Месси 34 года, он - воспитанник "Барселоны", в ее составе дебютировал в 2004 году. Аргентинец является 10-кратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, восьмикратным обладателем суперкубка страны, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА, трехкратным победителем клубного чемпионатамира. В составе сборной Аргентины он завоевал золото Олимпийских игр 2008 года и Кубка Америки 2021-го. Также на его счету серебро чемпионата мира 2014 года (был признан лучшим игроком турнира), он становился трехкратным серебряным призером континентальных первенств, а также бронзовым призером турнира. В 2009 и 2019 годах был признан лучшим игроком мира по версии ФИФА.

Месси является шестикратным обладателем "Золотой бутсы", которая вручается лучшему бомбардиру европейского сезона, шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и восемь - чемпионата Испании. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов (123 гола) и первое место в списке снайперов первенства Испании (474). Ему принадлежит рекорд по количеству голов за один календарный год (91 гол в 2012 году).