В Ираке вспоминают иранского генерала

В Багдаде — многотысячная демонстрация к годовщине гибели иранского генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020-го он стал жертвой авиаудара с американского беспилотника. Вместе с ним погиб его помощник, иракский политик.

Сулеймани руководил спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции. В Вашингтоне считали, что в Ираке он разрабатывал планы нападения на американских военных и дипломатов. Приказ о его ликвидации дал президент США Дональд Трамп.