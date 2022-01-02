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Ирак

В Ираке вспоминают иранского генерала

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 Павел Барсуков
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Вместе с Сулеймани погиб иракский военный и политик Абу Махди аль-Мухандис
Вместе с Сулеймани погиб иракский военный и политик Абу Махди аль-Мухандис   -   Авторское право  Khalid Mohammed/Associated Press

В Багдаде — многотысячная демонстрация к годовщине гибели иранского генерала Касема Сулеймани. 3 января 2020-го он стал жертвой авиаудара с американского беспилотника. Вместе с ним погиб его помощник, иракский политик.

Сулеймани руководил спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции. В Вашингтоне считали, что в Ираке он разрабатывал планы нападения на американских военных и дипломатов. Приказ о его ликвидации дал президент США Дональд Трамп.