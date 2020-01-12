Лидер "Хезболлах" угрожает США

Ракетные удары Ирана по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, лишь начало возмездия за убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил лидер ливанской шиитской группировки "Хезболлах" Хассан Насралла, назвав действия Тегерана "пощечиной Вашингтону" и первым шагом на долгом пути, который обеспечит вывод войск США из Ближневосточного региона.

Хассан Насралла, генеральный секретарь "Хезболлах": "Американцы должны свернуть свои базы и вывести из нашего региона солдат, офицеров и свои корабли. Они должны уйти. В противном случае, они покинут регион не вертикально, на своих ногах, а горизонтально - в гробах. " "Вы узнаете свои ошибки и заблуждения... по цвету крови". Все это было сказано во время телеобращения Насраллы, которое длилось полтора часа.

Ливанская шиитская группировка - близкий союзник Ирана, получает от Тегерана финансовую и военную поддержку.

В воскресенье информационные агентства сообщили об обстреле базы военно-воздушных сил Ирака Балад, где размещен американский контингент. По данным источников, ранения получили четверо иракских военных. В тот же день в интервью американским СМИ помощник президента США Роберт О'Брайен заявил, что власти Соединенных Штатов в перспективе хотели бы вывести американские войска из Ирака, но лишь на тех условиях, которые считают приемлемыми.